Beylikdüzü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı nedeniyle ilçe genelindeki fırınlarda denetimlerini sürdürüyor.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Halk sağlığının ve tüketici haklarının korunması amacıyla yapılan denetimler kapsamında fırınlarda inceleme yapıldı. Ramazan ayı nedeniyle üretilen pide, ekmek ve diğer gıda ürünlerinin gramajları, satış tarifeleri ve standartlara uygunluğunu denetleyen ekipler uygunsuz üretim yapan firmalarla ilgili de tutanak tutarak işlem yapılmak üzere İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’ne gönderiyor. Denetimler sırasında ayrıca ekipler, işletmelerin hijyen kurallarına uyup uymadığını da kontrol ederek işletme sahiplerine uyarılarda bulundu.

İlçe halkının sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerini aralıksız sürdüreceklerini söyleyen Beylikdüzü Belediyesi Zabıta Müdürü Atila Uysal, “İlçe genelinde gıda satışı yapılan işletmelere yönelik denetimlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda Ramazan ayı nedeniyle ilçe genelindeki fırınlarda denetim yaptık. Hem pide ve ekmeklerin gramajlarını denetledik hem de hijyenik koşullarda üretilip üretilmediğini tespit ettik. Ayrıca fiyat tarifesine uyulup uyulmadığı ile alıcıların göreceği yere konulup konulmadığını da inceledik. Vatandaşlarımızın haklarını ve sağlığını korumak için denetimlerimiz aralıksız sürecek” dedi.

