Beylikdüzü Belediye Meclisi, daha önce kiralama yoluyla kullanılan belediye hizmet araçlarının yerine elektrikli araçların satın alınması için önemli bir karara imza attı. Mecliste AK Parti Grubu elektrikli hizmet araçları satın alınarak tasarruf sağlanmasını amaçlayan Başkanlık teklifine ret oyu verdi.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti.

Göreve geldiği günden bu yana 4 buçuk yıl geçtiğini ifade eden Başkan Çalık, “Tüm çalışmalarımızda insan ve çevre odaklı kent planlamasına sadık kalarak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştirdik. Ortaya koyduğumuz “Beylikdüzü Aklı” ile kadınlar, çocuklar, gençler ve yaş almış komşularımız için ilçemize yepyeni tesisler kazandırdık, yeni hizmetlere imza attık. Pek çok etkinlik ve faaliyet gerçekleştirdik.Yaptığımız faaliyetlerle hayata geçirdiğimiz ve çalışmalarını sürdürdüğümüz projelerle ‘Beylikdüzü Bugüne Nefes, Yarına Umut’ olmayı sürdürecek ve bizleri biz yapan değerlerimizden asla vazgeçmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmasında Cumhuriyet’in 100. yılına değinen Başkan Çalık, Türkiye’nin en az borçlu ilçe belediyelerinden biri olduklarını hatırlattı. Bugüne kadar 1 milyon metrekare kamu alanını kazandırdıklarını belirten Başkan Çalık, daha önce kiralama yoluyla yapılan belediye hizmet araçlarının yerine elektrikli araç satın alınmasına ilişkin gündem maddesini Başkanlık teklifi olarak oyladı.

AK Parti grubu, kararı görüşmek üzere ara verilmesini ya da ertelenmesini istedi. Bunun üzerine Çalık, oturuma 15 dakika ara verdi.

Aranın ardından kiralama yoluyla hizmet veren 268 hizmet aracının akaryakıtla çalıştığını ifade eden Çalık, “Hepsini elektrikli araca dönmesiyle alakalı yetki alıyoruz. Araçlarımızın da Beylikdüzü Belediyesi’nin öz malı olmasını arzu ediyoruz. Burada bu alacağımız kararın Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile bazı bakanlıklara izin başvuruları olacak. Ciddi anlamda da tasarruf sağlayacaktır. Kiralamalar çok yüksek bedeller çünkü. Akaryakıt fiyatları da ortada. Bu kente yapabileceğimiz en önemli yatırımlardan bir tanesi. Hem yakıt, hem de kiralamalardan çok ciddi tasarruf olacak. Beylikdüzü çok güzel günleri görmeye devam edecek” dedi.

AK Parti grubu elektrikli hizmet araçları satın alınarak tasarruf sağlanmasını amaçlayan Başkanlık teklifine ret oyu verdi.