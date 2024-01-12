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Beylikdüzü Belediyesi, soğuk kış günlerinde vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuyor.İSTANBUL (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışıyla pek çok proje ve çalışmaya imza atan Beylikdüzü Belediyesi, vatandaşlara günde iki defa ücretsiz çorba ikramında bulunuyor.

Beylikdüzü Mutfak’ta özenle hazırlanan sıcak çorbalar Beylikdüzü Belediyesi Metrobüs Durağı’nda sabah 07.00 ila 09.00 akşam 17.00 ila 19.00 arasında dağıtılıyor.

Her kesimden ve her yaştan insanın yararlandığı hizmet, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Ücretsiz çorba ikramı öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu kültür merkezlerinde ise aralıksız devam ediyor.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi, Özgecan Aslan Kültür Merkezi ile Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde de öğrenciler için ücretsiz çorba dağıtımı yapılıyor.