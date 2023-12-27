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İstanbul'da Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçede yaşayan girişimci kadınlarla bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ilçede yaşayan girişimci kadınlar ile Yaşam Vadisi’nde bir araya geldi.

Görüşmede kadınların başarı hikâyelerini dinleyen Başkan Çalık, kendilerine her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti. Kadınların sosyal ve ekonomikhayata katılımı için ilk günden bu yana çalıştıklarını ifade eden Başkan Çalık, yeni projelerle bu desteği sürdüreceklerini söyledi. Girişimci kadınlar ise Başkan Çalık’a kendilerini ağırladıkları ve verdiği destek için teşekkür etti.

Beylikdüzü’nde girişimci kadın sayısının artmasından dolayı oldukça memnun olduğunu belirten Başkan Çalık, “Kadınların yaptığı her işi destekleme felsefesiyle yola çıkan bir ekibiz. İlk günden beri de bu anlayışımızla çalışmaya devam ediyoruz. Onların başarılı olduğunu görünce mutlu oluyoruz çünkü kadınlar mutlu olursa aile ve toplum da mutlu olur. Yeni açacağımız tesisler ve başlayacağımız projelerde kadınlara desteğimizi sürdüreceğiz. Üreten tüm başarılı kadınları tebrik diyorum” ifadelerini kullandı.