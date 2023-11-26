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İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında hafta boyunca pek çok etkinlik düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında hafta boyunca bir dizi farkındalık etkinlikleri düzenledi.

Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü panelinde Doç. Dr. Ece Öztan, avukat Tuba Torun Erdoğdu ve Dr. Klinik Psikolog Kahraman Güler, kadına yönelik şiddetle mücadelenin hukuki ve psikolojik yönlerini ele aldı. Moderatörlüğünü gazeteci Senem Toluay Ilgaz’ın üstlendiği panele, Zehra Çalık’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin hukuksal boyutuna değinen avukat Tuba Torun, “Tarihsel gelişime baktığımız zaman kadın mülkiyet olarak görülüyor. Bu anlayış bitmediği sürece kadına şiddet de bitmeyecek. Kadına yönelik şiddetin en önemli sebebi eşitsizliktir. Bu bir zihniyet meselesi. Bu devrimi yaşamalıyız. Bu konu artık Türkiye’nin gündeminden kalkmalıdır. Şiddet önlenebilir bir şeyken rehabilite edebiliriz toplumu. Bu da çok küçük yaşlardan başlamalı. Yani hukuk öncesi ve hukuk sonrası olarak bakılan konunun hukuk öncesine yoğunlaşmalı ve ağaç yaşken eğilir misali erkenden eğitimle çözmeliyiz” diye konuştu.

“KADINLARIN HAK MÜCADELESİ UZUN YILLARDIR SÜRÜYOR”

Kadına yönelik şiddetle mücadelede çok kritik bir aşamada olunduğunu ifade eden Doç.Dr. Ece Öztan, “Kadınların hak mücadelesi uzun yıllardır sürüyor. Bütün dünyaya bakarsak çok temel hak kazanımların altındaki halıların çekildiği yani bazı hakların alındığı dönemdeyiz. Herkes tepkisini kadın üzerinden dile getiriyor. Tehlike çanları çalıyor. Şiddetle mücadele boyutu ayrı, toplumsal boyutu ayrı, hukuki boyutu ayrı yürüyor. Hangisiyle mücadele edebilirsiniz ki”dedi.