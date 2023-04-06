Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından ‘Kanser Haftası’ dolayısıyla Medicana Hastanesi Onkoloji Bölümü’nde tedavi gören hastalar ziyaret edildi. Belediye meclis üyelerinin de katıldığı ziyarette erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekildi.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Belediye meclis üyeleri 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla Beylikdüzü Medicana Hastanesi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Onkoloji bölümüne yapılan ziyaret sırasında hastalara karanfil takdim eden meclis üyeleri geçmiş olsun dileklerinde bulundu. “Pembe Gözlüklerle Kansere Farklı Çerçeveden Bak” sloganıyla, erken tanı ve tedavinin önemine dikkat çekildiği ziyarette hastalara moral verildi.

Kanser hastalığında yapılacak taramaların, erken teşhis ve tanı için büyük önem taşıdığını belirten Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Esmer, “İlçemizdeki sağlık kuruluşları ile gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri sonucu vatandaşlarımızı hastanelere yönlendirerek muayene ve tedavileri konusunda onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ayrıca erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla yıl boyunca düzenlediğimiz çeşitli eğitim ve seminerlerle de komşularımıza bilgilendirmeler yapıyoruz” dedi.