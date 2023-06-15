Beylikdüzü’nde 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü nedeniyle kan bağışı noktası kuruldu.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, gönüllü ve düzenli kan bağışına dikkat çekerek farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 14 Haziran’da düzenlenen “Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü”kapsamında kan bağışı kampanyası düzenledi.

Kızılay işbirliği ile düzenlenen kampanya için Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan Beylik Pazarı Alanı’nda kan bağışı noktası kuruldu. Alana gelen gönüllüler Kızılay tarafından verilen formları doldurarak kan bağışında bulundu.

GÖNÜLLÜ BAĞIŞÇILARI BEKLİYOR

Tek kaynağı insan olan kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak için Kızılay ile işbirliği yaptıklarını ifade eden Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Esmer, “Kan vermek sağlık açısından daoldukça önemli.Kan veren kişilerde kalp krizi, baş ağrısı ve yüksek tansiyona yakalanma riski daha az görülüyor. Öte yandan bir kişi,bir bağışla 3 kişinin hayatını kurtarabiliyor. İnsan hayatı açısından oldukça önemli olan bu kampanyaya olan duyarlı davranışlarından Beylikdüzü halkına çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar bu bağışlarla çok kişinin hayatını kurtardılar. Bundan sonra da destek olacaklarına inancım tam” diye konuştu.