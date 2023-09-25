Beylikdüzü Belediyesi tarafından her dönem binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen Kültürsem Kültür Sanat Kursları’na vatandaşlar bu yıl da yoğun ilgi gösterdi.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kültürsem Kültür ve Sanat Kursları’nın, 2023-2024 eğitim dönemi kayıtlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Belediye tarafından ücretsiz olarak düzenlenen kurslarda ilçede yaşayan vatandaşlara, yetişkin ve çocuk kategorileri olmak üzere toplamda 28 farklı branşta eğitim alma imkanı sağlanacak. 7-13 yaş aralığındaki çocukların katılabileceği kültür ve sanat kurslarında; resim, gitar, bağlama, keman, modern dans, halk oyunları, piyano, drama, diksiyon, ingilizce,zeka oyunları ve matematikbranşlarında eğitim verilirken bale branşına ise 5-7 yaş arasındaki çocuklar başvurabilecek.

YETİŞKİNLER İÇİN 12 FARKLI BRANŞ

14 yaş ve üstü vatandaşların katılabileceği yetişkin kurslarında ise; resim, bağlama, gitar, kemençe, ney, halk oyunları, tiyatro, ritim, ahşap yakma, takı tasarım, ahşap boyama ve temel fotoğrafçılık alanında eğitimlerden yararlanabilecek. Bunun yanı sıra kursiyerler Arapça, İngilizce ve Almanca eğitimleriyle de yabancı dil seviyelerini ilerletebilecek.