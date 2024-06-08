Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevleri’nde eğitim alan minik öğrencilerin mezuniyet törenine katıldı. Oldukça renkli ve neşeli anlara sahne olan programda konuşan Başkan Çalık, “Evlatlarınızı kendi evlatlarımdan ayırmıyorum. Eminim ki onlar bu memleketi çok daha ileri seviyelere taşıyacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşıyacak olan emin olun bizim evlatlarımız olacak” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık; Güli Akkuş, Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ile Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk Bakımevleri’nde eğitim alan öğrencilerin mezuniyet törenine katılarak öğrenciler ve aileleriyle buluştu. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen törende öğrencilerin mutluluklarına ortak olan Başkan Çalık, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi. Yaptıkları dans gösterileri ve sahne şovlarıyla mezuniyetin tadını çıkaran öğrenciler diplomalarını Başkan Çalık’ın elinden aldı.

“EVLATLARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ”

Etkinlikte yaptığı konuşmada, okul öncesi eğitimin önemine dikkat çeken Başkan Çalık, “Evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Evlatlarımızın yarınlara daha iyi hazırlanabilmeleri adına biz, yerel yönetim olarak elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret edeceğiz. Yeter ki onlar daha güzel bir memlekette yaşasın ve daha güzel bir memleketin yurttaşları olsunlar. Evlatlarınızı kendi evlatlarımdan ayırmıyorum. Eminim ki onlar bu memleketi çok daha ileri seviyelere taşıyacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşıyacak olan emin olun bizim evlatlarımız olacak. Biz de onları en güzel şekilde hayata hazırlamak istiyoruz. Bunun için öncelikle bütün eğitim kadromuza yürekten teşekkür ediyorum. Biz bu kentte yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmak zorundayız. Bu kentte yaşayıp ve imkânları olmayan evlatlarımıza da imkân sunmak durumunda olduğumuzu hissediyorum. Bizim kreşlerimizde ücretsiz olarak okuyan evlatlarımız da var. Biz o evlatlarımızın yanında olacağız. Çocuklar için çalışan, gençler için çalışan bir belediye başkanı olmaya devam edeceğim” diye konuştu.