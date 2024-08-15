Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen “Müzik Her Yerde” etkinliklerinde doğanın yeşili, müziğin notalarıyla buluştu. Çimlerde oturanlar, sandalyesini kapıp gelenler gecenin ve müziğin tadını çıkardılar.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi’nin "Müzik Her Yerde" etkinlikleri, müziği geceyle ve sokakla buluşturuyor. Cazın sazla yorumlandığı, "etnik caz" ya da "türkü caz" performansları, Beylikdüzü'nün ormanına, vadisine, parkına tatlı bir yaz havası getiriyor. İlçe halkı yaz akşamlarını hep birlikte müzik dinleyerek geçiriyor.

MÜZİKSEVERLER GECENİN VE MÜZİĞİN TADINI ÇIKARDI

Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı, 29 Ekim 100. Yıl Parkı, Yaşam Vadisi 1. Etap Cep Sahne ve Beylikdüzü Belediye Parkı’nda gerçekleşen konserler serisi ile müzikseverler gecenin ve müziğin tadını çıkardı. İlçe halkı tarafından yoğun ilgiyle karşılanan etkinlikler; 15 Ağustos Perşembe günü Marmara Mahallesi Avrasya Caddesi, 16 Ağustos Cuma günü ise Gürpınar Piri Reis Parkı’nda saat 21.00’de gerçekleşecek.