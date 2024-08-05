Beylikdüzü Belediyesi, “Nostaljik Film Akşamları” etkinlikleri kapsamında ilçenin farklı noktalarında vatandaşları Yeşilçam’ın klasikleri ile buluşturuyor. Yeşilçam’ın unutulmaz filmleri ve güncel Türk sinemasının seçkin eserleri, açık hava sinemalarında ücretsiz olarak Beylikdüzü’nde yaşayan vatandaşları bir araya getiriyor.İSTANBUL (İGFA) - İlçe halkını ücretsiz kültür-sanat etkinlikleri ile buluşturan Beylikdüzü Belediyesi bu kez Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerini beyaz perdeye aktardı. Nostaljik Film Akşamları etkinlikleri kapsamında Gürpınar Kent Ormanı’nda düzenlenen “Neşeli Günler” film gösterimi mahalle sakinleri tarafından büyük ilgi gördü. Mahalleye kurulan beyaz perde ile film gösterimi yapılırken, vatandaşlar kendilerine sunulan çeşitli ikramlarla açık havada film izlemenin keyfini çıkardı. “Nostaljik Film Akşamları” kapsamında edebiyatın çınarı Yaşar Kemal’in hayatını anlatan “Yaşar Kemal Efsanesi” belgeselinin gösterimi ise Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde yapıldı. Belgesel gösterimi öncesinde belgeselin senaristi ve yönetmeni Aydın Orak, oyuncu Eylem Yıldız moderatörlüğünde Yaşar Kemal’in hayatı üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

YEŞİLÇAM’IN KLASİKLERİ SİNEMASEVERLERLE BULUŞUYOR

“Nostaljik Film Akşamları” kapsamında, 9 Ağustos Cuma günü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi’nde “Bizim Aile” adlı film sinemaseverlerle buluşacak. 16 Ağustos Cuma günü ise Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde Yeşilçam’ın klasiklerinden biri olan ve başrollerini Emel Sayın, Kemal Sunal, Metin Akpınar, Halit Akçatepe, Tarık Akan, Zeki Alasya, Münir Özkul ile Adile Naşit’in paylaştığı ve Ertem Eğilmez’in yönettiği “Mavi Boncuk” adlı film sinemaseverlerle buluşacak.