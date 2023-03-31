Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her yıl olduğu gibi bu yıl da yaşlı ve özel ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek hizmeti sağlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Huzur ve bereketin ayı olan Ramazan ayında Beylikdüzü Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da 65 yaş üstü,özel ihtiyaç sahibi ve evde yemeğini yapamayan ailelere iftarlık sıcak yemek ulaştırıyor.

Bin metrekarelik alana sahip, günlük 2 bin, afet durumlarında ise 30 bin kişilik yemek çıkarma kapasitesi olan Beylikdüzü Mutfak’tagünlük olarak hazırlanan yemeklerle birlikte, Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve personellervatandaşların iftar sofralarına konuk oluyor.

İLÇEDE İKAMET EDEN DEPREMZEDE AİLELER DE UNUTULMADI

Sosyal inceleme sonucu belirlenen ailelere büyük bir titizlikle sıcak yemek desteğinde bulunduklarınıifade eden Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gökşen Ayözen, “Yemeklerimiz her gün düzenli olarak Beylikdüzü Mutfak’ta hazırlanıyor. Sağlık kuralları çerçevesinde 3 çeşit hazırladığımız yemekleri ve ramazan pidelerini 65 yaş üstü,özel ihtiyaç sahibive yemeğini yapamayan komşularımıza günlük olarak ulaştırıyoruz.Ayrıca bu yıl diğer yıllardan farklı olarak deprem bölgelerinden ilçemize gelen afetzede komşularımızı da ziyaret edeceğiz. Ramazan ayı boyunca komşularımızın iftar sofrasına konuk olacağız” diye konuştu.