İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi Saha Çözüm Ekipleri, Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem sonrası ilçeye yerleşenafetzede vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler sonrası ilçeye yerleşenafetzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalarına devam ediyor.

Yaşadıkları acının yaralarını sarmaya çalışan bin 128 aileye destek olmak için ilçe genelinde harekete geçen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı Saha Çözüm Ekipleri,depremzede aileleri evlerinde ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerini dinliyor.

Öte yandan depremzede ailelerin gıda, kıyafet ve hijyen malzemeleri gibi pek çok ayni ihtiyaçları Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sağlanırken, Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi (BEYKAM) görevlileri ise ilçeye gelen vatandaşlarla irtibata geçerek çalışmak isteyen kişiler ile işverenleri bir araya getiriyor ve uygun kadrolarda istihdamlarının sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

“HER ŞEYDEN ÖNCE MANEVİ DESTEK ÇOK ÖNEMLİ”

Malatya’dan akrabalarıyla birlikte ilçeye gelen İlhan Öncüler, Beylikdüzü’nde maddi ve manevi olarak büyük destek gördüklerini belirterek, “Depreme evimizde yakalandık. Öğlen vaktine kadar dışarıda kaldık ve depremin bittiğini düşünerek evimize geçtik. Fakat evin içindeyken ikinci depreme yakalanınca maalesef üç gün dışarıda kaldık. İki aile toplam dokuz kişi Beylikdüzü’ne geldik. İBB ve Beylikdüzü Belediyesi’ne maddi ve manevi olarak her zaman destek verdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Her şeyden önce manevi destek çok önemli, sağ olsunlar bizi aradılar ve durumumuzu sordular. Her şey çok önemli ama bir arama, bir hatır sorma bizim için yeterli. Bu anlamda Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve ekibine yaşanan süreçte desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.