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Beylikdüzü Belediyesi’nin ara tatile giren çocuklar için hazırladığı Yarıyıl Şenliği tüm hızıyla devam ediyor. Birçok etkinliğin sunulduğu şenlik alanında öğrencileri ziyaret ederek çocuklarla birlikte atölye çalışmalarına katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Tüm çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini 4 Şubat Pazar gününe kadar sürecek bu güzel şenliğe davet ediyorum. Çocukların mutlu olması için çalışmaya onlar için güzel etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi’nin 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrenciler için hazırladığı Yarıyıl Şenliği dopdolu etkinliklerle devam ediyor. Atölye çalışmalarından sinema ve tiyatro gösterimlerine kadar birçok etkinliğin ücretsiz olarak sunulduğu şenlik renkli görüntülere sahne olurken, 6 merkezde gerçekleşen etkinliklerde çocuklar, sinema, dans, ebru atölyesi, ahşap ve taş boyama atölyeleri ile doyasıya eğleniyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın ziyaret ettiği şenlikte çocuklar Başkan Çalık’a yoğun ilgi gösterirken, tüm etkinliklerin ücretsiz sunulduğu şenlikler 4 Şubat’a kadar devam edecek.

“BEYLİKDÜZÜ’NDE ÇOCUKLAR YARIYIL TATİLLERİNİ DOLU DOLU GEÇİRİYOR”

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki şenlik alanını ziyaret ederek çocuklarla birlikte atölye çalışmalarına katıldı. Çocuklar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Çalık, tüm öğrencilere iyi tatiller dileklerinde bulunarak “Beylikdüzü’nde çocuklar yarıyıl tatillerini dopdolu geçiriyor. İlçemizin birçok farklı noktasında devam eden etkinliklerimizde çocuklar; tiyatrodan konserlere, zeka oyunlarından pandomim gösterileri ve oyun alanları ile yarıyıl tatilinde hem eğlenip hem öğreniyor. Tüm çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini 4 Şubat Pazar gününe kadar sürecek bu güzel şenliğe davet ediyorum. Çocukların mutlu olması için çalışmaya onlar için güzel etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.