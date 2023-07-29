İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile birlikte ilçede yapımı devam eden çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı. İSTANBUL (İGFA) - Yakın zamanda açılması beklenen Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi’yle bir hayali gerçeğe dönüştürdüklerini ifade eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İSMEK’ten şehir tiyatrosuna, kütüphaneden kreşine kadar her şeyi düşünülmüş bir yapı. Bu bölgenin çehresini epey değiştirecek. 14 senelik bir hayali gerçekleştirerek bu eseri hem Beylikdüzü’ne hem de İstanbul’a kazandırmanın keyfini yaşıyoruz. Hayırlı olsun” diye konuştu.