İstanbul'da Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmasının ardından konuya ilişkin bir açıklama yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Konuyla ilgili belediyeler ve ilgili teknik birimlerden hiçbir görüş alınmadan, hiçbir altyapı hazırlığı yapılmadan yasalaşan bu teklifin hem belediyeleri, hem vatandaşları hem de sokaktaki can dostları bilinmezliğe sürüklediğini ve zor durumda bıraktığını belirten eylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Biz, sürecin en başında söylediğimiz gibi öldürmekten yana değil, yaşatmaktan yana tavır alacağız. Bu konudaki kararlılığımızı bir kez daha açıklıkla ifade etmek istiyorum. Can dostlarımızın sağlıklı ortamlarda yaşadığı, bakımlarının aksatmadan yapıldığı, her türlü tehlikeden korunduğu, komşularımızın gönül rahatlığıyla sürece katıldığı, paylaşımda bulunduğu, bakım ve ilgilerini gönüllü üstlendiği bir ortamı sağlamak bizlerin görevi” diye konuştu.

“ÇÖZÜMSÜZ DEĞİLİZ, BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ”

Başkan Çalık açıklamasının devamında, “Bu kapsamda hayvan barınağımızı genişletme ve iyileştirme çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Ayrıca hayata geçirdiğimiz “YUVAM OLUR MUSUN” web sitemizle de can dostlarımızı güvenli yuvalarına ulaştırmaya devam ediyoruz. Tüm bu kapsamda, kanunda yer alan ötenazi uygulamasına şiddetle karşı çıkıyor, her canlının yaşam hakkına sahip çıkacağımızın altını çizmek istiyorum. Beylikdüzü Belediyesi olarak konunun uzlaşı içerisinde çözülmesi adına, tüm hayvansever komşularımızın görüşü, önerisi bizim için çok kıymetli. Can dostlarımızı korumaya nasıl özen gösteriyorsak bölgesel bazda gelen saldırı şikayetlerini de birlikte çözüme kavuşturmamız gerektiğine inanıyorum. Çözümsüz değiliz, birlikte güçlüyüz” ifadelerini kullandı.