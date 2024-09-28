Beylikdüzü Belediyesi, Gürpınar Mahallesi’nde yeni bir sosyal tesisi ilçeye kazandırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı içerisinde yer alan ve yapımı devam eden sosyal tesis alanında incelemelerde bulundu. Beylikdüzü’ne yeni sosyal donatı alanları kazandırmaya devam ettiklerini belirten Başkan Çalık, “Gürpınar Mahallesi’ne kazandıracağımız Gürpınar Sosyal Tesisi ile birlikte mahallemizin çehresini de değiştireceğiz. Çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor ve tesisimizi çok kısa bir zamanda tamamlayarak komşularımızın hizmetine sunacağız” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü’nün yedinci sosyal tesisi olacak olan Gürpınar Sosyal Tesisi çok yakında açılıyor. Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı içerisinde yer alacak olan tesis, çevreye uygun yapısıyla vatandaşları yeşil ve ferah bir ortamda karşılayacak. Beylikdüzü’nün yeni cazibe merkezi olmaya hazırlanan sosyal tesis, 400 metrekare kapalı alan, 285 metrekare açık alanı ve 280 kişilik kapasitesiyle vatandaşlara hizmet verecek. Seyir terası havasında tasarlanan sosyal tesis, vatandaşlara yeşil alan içinde huzurlu bir dinlenme alanı sunmayı hedefliyor. Gürpınar Sosyal Tesisi, doğal çevresiyle ve uyumlu yapısıyla hem bölge sakinleri için hem de doğaseverler için keyifli bir buluşma noktası olacak.

ÇALIK: GÜRPINAR MAHALLESİ’NDE YAŞAM GÜNDEN GÜNE DEĞİŞİYOR

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yapımı devam eden Gürpınar Sosyal Tesis alanını ilgili teknik birimlerle birlikte ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Birçok hizmeti Beylikdüzü’nde buluşturduklarını dile getiren Başkan Çalık, “Beylikdüzü’ne yeni sosyal donatı alanları kazandırmaya devam ediyoruz. Gürpınar Mahallesi’ne kazandıracağımız yeni tesis ile birlikte Gürpınar Mahallesi’nin çehresini değiştireceğiz. Gürpınar’da yaşam günden güne değişiyor. Tesisimiz tamamlandıktan sonra koşularımızla birlikte yeni tesisimizde bir arada olacağız. Buradaki çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Gürpınar Sosyal Tesisini çok kısa bir zamanda tamamlayarak komşularımızın hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.