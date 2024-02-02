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Beylikdüzü Belediyesi’nin ilçede yaşayan dezavantajlı grupların eşit hizmet alması için hayata geçirdiği Otizm Aktivite Merkezi’nin kaba inşaası 3 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı.İSTANBUL (İGFA) - Dezavantajlı grupların eşit hizmet alması için çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, ilçeye yeni bir Otizm Aktivite Merkezi kazandırıyor. Dereağzı Mahallesi’nde bulunan merkezin kaba inşasının 3 gün gibi kısa bir sürede bitirildiğini, ince işçiliğinin de kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Otizmli çocukların ve ailelerinin sosyalleşmesine katkı sağlayacak çok kıymetli bir merkezi daha Beylikdüzü’ne kazandırıyoruz” dedi.

“OTİZMİN FARKINDAYIZ ÇOCUKLARIMIZIN YANINDAYIZ”

Beylikdüzü’nü engelsiz bir kent haline getireceklerini ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Evlatlarımızın ve ailelerinin nefes alıp huzur içinde vakit geçirebilecekleri çok özel bir alan hazırlıyoruz. Burada merkezimizin yanı sıra açık alanımız ve parkımız da olacak. Bu kentin hiçbir evladını ayırmadan hizmet edeceğiz. Beylikdüzü’nü herkesin huzur içinde yaşayacağı bir kent haline getirme çalışmalarımız devam edecek. Otizmin farkındayız çocuklarımızın yanındayız” diye konuştu.

Korukent Caddesi üzerinde yer alan Beylikdüzü Otizm Aktivite Merkezi’nde duyu bütünleme odası, resim atölyesi, dinlenme ve eğitim alanları yer alıyor. Otizmli bireylerin ve ailelerinin faydalanabilecekleri, sosyal kültürel faaliyetlerle yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri merkezde çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.