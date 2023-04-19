İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık arasında “İyi Niyet ve İş Birliği Belgesi” imzalandı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’deki artan yoksullukla mücadele eden ve yaptığı hizmetlerle örnek teşkil eden Beylikdüzü Belediyesi, önemli bir iş birliğinin ilk adımını attı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık arasında“İyi Niyet ve İşBirliği Belgesi” imzalandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Örnekköy Sosyal Projeler Dairesi Yerleşkesi’nde gerçekleşen tören, çocukların oyun ve gösterileriyle başladı.

Tunç Soyer’in ev sahipliğindeki programa; 13. Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer ve ilçe protokolü katıldı.

Bu kapsamda Beylikdüzü Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi her çocuğun bir öğün sağlıklı gıdaya erişebilmesi için başlattığı ve ilçe sınırlarını aşarak tüm ülkeye yayılan “Beslenme Saati” uygulamasının İzmir’de de uygulanması hedeflendi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, söz konusu uygulamasıyla ilgili bilgi vererek, “Öğrencilerin beslenme çantalarına koyacakları hiçbir şey yoktu.Biz de çocuklarımıza yetemiyoruz diyen annelerin feryadını duyduk. Hiçbir çocuğun kaderi yoksulluk olamaz diyerek Beslenme Saati uygulamamızı hayata geçirdik. Bugün ise İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile bir iyi niyet ve iş birliği belgesine imza attık.15 Mayıs’tan sonra genel başkanımızın da söylediği gibi hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği düzeni kuracağız. Tunç Başkan’ımızın burada uyguladığı İzmir95projesi muhteşem. Mutlaka öğrenip Beylikdüzü’nde uygulayacağımız projelerden olacak” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "Süt Kuzusu" adıyla 113 bin çocuğa ayda 8 litre süt ulaştırdıklarını belirterek, "Yaklaşık 30 bin civarında öğrencimizin beslenme çantalarına kuru üzümden fındığa kadar hembeslenme değeri yüksek hem de doymalarını sağlayacak malzemeler koyuyoruz. Selvi Hanım’ın hamiliği iki önemli sonuç doğuruyor. Birincisi proje uygulayıcısı olan bizlerin cesaretini ve bu konuya verdiği önceliği büyütüyor. İkincisi de projenin yaygınlaşması için önemli bir lokomotif görevi görüyor. Kendisine minnettarım. Projeyi tüm Türkiye’ye güçlü bir şekilde yayacağız” diye konuştu.

İmza töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ise, bir çok belediyenin bu şekilde çalışmalar başlattığını ve sürdürdüğünü belirterek, "Amacımız yeterli gıdaya ulaşamayan çocuklara ulaşmak, yeterli desteği vermek" dedi.