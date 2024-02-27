Beylikdüzü Belediyesi tarafından ilçe halkının doğayla iç içe olmasını ve toprakla olan bağını kuvvetlendirmek adına Dereağzı Mahallesi’nde oluşturulan Umut Meyve Ormanı ve Hobi Bahçeleri’nde beşinci kez kura heyecanı yaşandı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi tarafından oluşturulan Umut Meyve Ormanı ve Hobi Bahçeleri’ndebeşinci kez kura heyecanı yaşandı.

Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi Sevgi Soysal Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimine vatandaşlar çocuklarıyla birlikte katıldı.

926 kişinin başvurduğu kura çekiminde isimler, noter eşliğinde belirlendi. Her biri 15 metrekare olan 133 bahçe için 130 asil ve 133 yedek talihli çekimi yapıldı.

Hobi Bahçeleri’nin 11 adeti ise her yıl olduğu gibi özel gereksinimli çocukların rehabilitasyonunda kullanılmak üzere tahsis edildi. Kura heyecanına Beylikdüzü Belediyesi 1. BaşkanvekiliSerdal Mumcu ile Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MUMCU: BEYLİKDÜZÜ’NDE YENİ HOBİ BAHÇELERİ HAZIRLANIYOR

Kura çekiminde yaptığı konuşmasında Beylikdüzü’nde yeni hobi bahçelerinin yapılacağının müjdesini veren Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkanvekili Serdal Mumcu, “Beylikdüzü’nde özellikle yeşile olan hasretin en üst seviyelerde olduğu bugünlerde belki de şanslı komşularımızdansınız. Sayın belediye başkanımızın hazırlamış olduğu projeyle özellikle Gürpınar Yaşam Vadisi içerisinde hobi bahçemizin en az üç beş katı büyüklüğünde yeni hobi bahçeleri hazırlanmakta. Bu sebeple bugün kuradan adı çıkamayan arkadaşlar, komşular üzülmesin. En geç önümüzdeki sene arzu ettikleri bahçelerine, arzu ettikleri o yeşile kavuşacaklar. Çok daha güzel günler bizleri bekliyor. Hepinize sevgi ve saygılarımızı çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Kura çekiminde, Hobi Bahçeleri’nin bakımını zamanında ve doğru şekilde yapan, Ata Tohumu Bankası’na katkı sağlayan ve fazla ürünlerini Gıda Bankası’yla en çok paylaşarak ‘Hobi Bahçesi Tahsis Uzatma Ödülü’ ile ödüllendirilen üç hobi bahçesi gönüllüsüne ise Mumcu tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Kazananlarbir yıl boyunca hobi bahçesini kullanabilecek.