Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye’ye yayılan “Beslenme Saati” uygulaması Konya ve Antalya’da tanıtıldı.ANTALYA (İGFA) -Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye’ye yayılan ‘Beslenme Saati’uygulaması Konya ve Antalya’da tanıtıldı.

13. Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Zehra Çalık, Konya ziyareti kapsamında ilk olarak Konya Mevlana Müzesi’ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve Çalık daha sonra Seydişehir Boyalı Köyü’nde tarım işçileri ile bir tekstil fabrikasındakikadın çalışanlar ve Seydişehir Abdallar Mahallesisakinleri ile buluştu.

KILIÇDAROĞLU VE ÇALIK’TAN ANTALYA’YA ZİYARET

Konya ziyaretinin ardından Antalya’ya hareket eden Kılıçdaroğlu ve Çalık’a Antalya Büyükşehir Belediyesi(ABB) Başkanı Muhittin Böcek eşlik etti. İlk olarak ABB Hurma Çiçek Üretim Tesisi ve Sera Alanı’nı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Çalık ve Böcek, daha sonra ABB Yenigün Kreşi’ni ziyaret ederek çocuklarla buluştu. Muratpaşa Belediyesi Kadın Kooperatifleri ile İsmet İnönü Parkı Kadın Kooperatifi’nin kadın çalışanları ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve Başkan Çalık kadınlarla sohbet ederek ürettikleri ürünleri inceleyip bilgi aldı.

“DEVLET PROJESİ HALİNE GELMESİ EN BÜYÜK TEMENNİMİZ”

Kadın, genç ve çocukları önceleyen projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Çalık, “İçinden geçtiğimiz ekonomik krizden en çok etkilenen anneler ve çocukları oluyor. Bizler de hem annelerin yükünü hafifletmek hem de çocuklarımızın yoksunluk duygusunu yaşamaması için bu projeyi hayata geçirdik. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun dediği gibi ‘Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek’. Yerelin kısıtlı imkânlarıyla hayata geçirdiğimiz bu projenin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde devlet projesi haline gelmesi en büyük temennimiz ” diye konuştu.