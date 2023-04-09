İstanbul Beylikdüzü ilçesinde hayata geçirilen "Türkiye Beslenme Saati" projesinin ikinci ayağı Trabzon oldu.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi’nin ilçedeki her çocuğun bir öğün sağlıklı gıdaya erişebilmesi için hayata geçirdiği Beslenme Saati projesi tüm ülkeye yayılıyor.

CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu öncülüğünde Türkiye Beslenme Saati olarak yaygınlaşan projenin ikinci ayağı Trabzon oldu.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından organize edilen programlara katılmak üzere kente giden Selvi Kılıçdaroğlu, iftar öncesi Trabzon’da Kadın Kooperatiflerini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Zehra Çalık’ın yanı sıra CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya’nın eşi Tuba Kaya da eşlik etti.Trabzon programı kapsamında Beşikdüzü ilçesinin Oğuz Mahallesi'ndeki Üretici Kadınlar Dayanışma Derneği'ni ziyaret eden Selvi Kılıçdaroğlu, burada Trabzon kültürünü yansıtan el emeklerini inceledi, üreten kadınlardan bilgi aldı. Yöre kadınlarıyla sohbet eden Kılıçdaroğlu, kadınların sosyalleşmesi ve üretime katkı sağlaması için desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da söylediği gibi ‘Türkiye’de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek’. Biz bu sözü kendimize şiar edindik. Bütün çocuklar bizim evlatlarımız dedik. Onları ve geleceklerini güvence altına almak için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.