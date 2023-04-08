Beymen, sanat ve modanın yaratıcı dünyalarını Beymen Art çatısı altında birleştiriyor.İSTANBUL (İGFA) - Beymen Group Çağdaş Sanat Koleksiyonu ile yerel ve global sanatçıların eserlerini geniş kitlelerle buluşturan Beymen, alışverişin ötesinde benzersiz ve ilham veren deneyimler yaşatan özel etkinliklerine Beymen Art Talks ile devam ediyor.

Güncel sanat platformu Artkolik işbirliği ile gerçekleşen sanat söyleşi serisinin ilki, 6 Nisan 2023, Perşembe günü Beymen İstinyePark’ta gerçekleşti.

Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu kurucusu Nazlı Keçili moderatörlüğünde, Sanat Tarihçi Buket Şakarcan’ın katılımıyla gerçekleştirilen“Koleksiyonerlik Tarihi ve Günümüzde Koleksiyonerlik” konulu sohbette koleksiyonların hazırlık süreci, eser seçimi, farklı koleksiyon yapma yöntemleri ve modelleri konuları ele alındı.

Davetlilerin soru ve cevapları ile interaktif olarak devam eden Beymen Art Talks’a aralarında Burcu Esmersoy, Emel Ayaydın, Melis Çiftçi, Hülya Usar, Selen Kalyon Çukurluoğlu’nun da yer aldığı iş ve cemiyet hayatından pek çok ünlü isim katıldı.