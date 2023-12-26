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Beyoğluspor Futbol ve Masa Tenisi Sorumlusu Pari Mayıs, Midi Takımı Voleybol takımının Beyaz Martı Spor kulübü ile gerçekleştirdiği karşılaşmadan zaferle ayrıldıklarını duyurdu. Beyoğluspor'un kız Voleybol takımı, gösterdikleri üstün performansla rakiplerini mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Beyoğluspor Futbol ve Masa Tenisi Sorumlusu Pari Mayıs, Beyoğluspor olarak, kız Voleybol takımımızın bu başarısından dolayı gurur duyduklarını belirterek, sporcuların azim ve kararlılığı, bu galibiyetin temelini oluşturduğunu, Beyoğluspor'un kızları, her geçen gün daha da başarılı olacaklarını kanıtladıklarını söyledi.

SPORUN HER ALANINDA BAŞARIYA KOŞAN BEYOĞLUSPOR

Mayıs, Beyoğluspor'un futbol, masa tenisi ve şimdi de voleybol alanında elde ettiği başarıları vurgulayarak, “Beyoğluspor olarak, farklı spor dallarında başarıdan başarıya koşuyoruz. Futbol ve masa tenisindeki başarılarımızın ardından, voleybol alanında da güçlü bir varlık gösteriyoruz. Beyoğluspor'un sporcuları, her alanda en iyi olmak için çalışıyor" dedi

Beyoğluspor'un kız Voleybol takımının bu başarısı, gelecek yarışmalar için umut verici bir başlangıç olarak görülüyor.

Pari Mayıs, takımın gelecek hedefleri ve planları hakkında bilgi vererek, “Sporcularımızın yeteneklerini ve potansiyellerini daha da geliştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Beyoğluspor, tüm branşlarda başarıya ulaşmak için var gücüyle çalışmaya devam edecek,” diyerek sözlerini tamamladı.