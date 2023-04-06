İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan beş katlı metruk bir bina, öğlen saatlerinde çöktü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, duruma isyan etti.İSTANBUL (İGFA) - Beyoğlu ilçesindeki metruk binada sabah gerçekleşen kısmi çökmenin ardından alınan tedbirler kapsamında Karaköy Kemeraltı Caddesi trafiğe kapatılmıştı.

Bina saat 14.50'de büyük bir gürültü ile çökmesi sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat "Yazdık olmadı, uyardık olmadı, feryâd ettik olmadı, kamuoyuna duyurduk olmadı, bina çöktü" yorumunda bulundu.

Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, binanın korunması için Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na çağrıda bulunduklarını ancak kurulun gereğini yapmadığını öne sürerek, "Görevi eski eseri olan “koruma kurulu” lütfedip kılını kıpırdatmadı. Otel rantına mahkum edilmiş kentin tarihinin göz göre göre katledilmesini izleyen yetkililer" değerlendirmesinde bulundu.

Kuruldan şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.