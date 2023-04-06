Beyoğlu’nda tadilat yapılırken kısmen çöken 5 katlı metruk bina, yaklaşık 9 saat sonra tamamen çöktü. Çökme anı kameraya yansırken, ortalığı yoğun toz bulutu kapladı. Çökmeyle birlikte vatandaşlar büyük panik yaşarken, binanın enkazı dron ile görüntülendi.

Beyoğlu Karaköy, Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan tadilat yapılan 5 katlı metruk bina saat 06.30 sıralarında kısmen çökmüş, beton parçaları yola dökülmüştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken tramvay seferleri bir süreliğine durdurulmuştu. 150 yıllık olduğu öğrenilen bina ilk çökmeden yaklaşık 9 saat sonra tamamen çöktü. Binanın tamamen çökmesiyle birlikte ortalığı toz bulutu kapladı. Çökme sırasında yakından geçen vatandaşlar panikle etrafa kaçtı. Vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı. Çökme sonra çevrede bulunan araçlar da tozla kaplandı. Binanın enkazı ise havadan görüntülendi. Olay yerinde bulunan itfaiye ekipleri tozun daha fazla yayılmaması için sulama çalışması yaptı.