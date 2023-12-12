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Beyoğluspor 2’nci Başkanı Stelyo Muhlidis Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçında hakem Umut Meler’e yönelik saldırıya tepki gösterdi.İSTANBUL (İGFA) - Beyoğluspor 2. Başkanı Stelyo Muhlidis, Ankaragücü ve Çaykur Rizespor maçı sonrası hakeme yapılan saldırının futbolun ruhuna aykırı olduğunu ifade etti.

Saha ortasında bir hakemin saldırıya uğramasını büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini kaydeden Muhlidis, "Futbolun en büyük değerlerinden biri olan hakemlerimize saha içinde bu tür davranışları asla kabul etmiyoruz. Futbolun güzelliklerini ve rekabetini yansıtmamız gereken bir ortamda bu davranışlar Türk futboluna büyük zarar vermektedir. Hakem Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türk futbolunda bu kara geceye imza atanlar en ağır ceza ile cezalandırılmalıdır" diye konuştu.