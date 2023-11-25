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Ankara Büyükşehir Belediyesi, “24 Kasım Öğretmenler Günü” nedeniyle özel bir kutlama programı düzenledi. Beypazarı Aile Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Beypazarılı öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim edilirken Kent Orkestrası da bir konser verdi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, “24 Kasım Öğretmenler Günü”nü çeşitli etkinliklerle kutladı.

Beypazarı ilçesine kazandırılan yeni Aile Yaşam Merkezi’nde (AYM) öğretmenler için özel bir kutlama programı gerçekleştirildi.

862 ÖĞRETMEN VE AİLELERİ DOYASIYA EĞLENDİ

Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezleri ve BELMEK'lerde eğitmenlik yapan öğretmenler ile Beypazarı’nda bulunan okullarda görev yapan öğretmenler Beypazarı AYM’de düzenlenen “24 Kasım Öğretmenler Günü’ne Özel Program” da bir araya geldi.

Etkinliğe katılan öğretmenler aileleri ile birlikte Kent Orkestrası’nın verdiği konserde doyasıya eğlendi. Beypazarı AYM Koordinatörü Nejat Uzunoğlu gerçekleştirilen etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi:

“24 Kasım Öğretmenler Günü’ne binaen öğretmenlerimiz için bir organizasyon gerçekleştirdik. Beypazarı ilçemizde yaklaşık 32 okuldan 862 öğretmenimize ulaştık. Güzel bir katılım oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz.”

ÖĞRETMENLERDEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR

En özel günlerinde Büyükşehir Belediyesi’nin yanlarında olmasından dolayı duydukları mutluluğu dile getiren öğretmenler şu ifadeleri kullandı:

-Damla Arslan: “Büyükşehir Belediyemiz Öğretmenler Günü’nü unutmadı. Böyle güzel bir organizasyon düzenledi. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü Kutlu Olsun.”

-Gamze Yurdabakan: “Beypazarı Aile Yaşam Merkezi’nde matematik öğretmeni olarak çalışıyorum. Öğretmenlerimizle Beypazarı ilçesinde bir araya gelmek büyük bir mutluluk. Tüm öğretmen arkadaşlarıma burada eğlencemize katıldıkları için teşekkür ediyorum.”

-Gülşah Büşra Karaçam: “Büyükşehir Belediyemizin düzenlemiş olduğu programda Beypazarı’ndaki bütün öğretmenlerimizle bir arada eğlenceli vakit geçirdik. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler gününü kutluyorum.”