Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından bahar aylarında başlatılan Beyşehir İçme Suyu Arıtma Tesisi revizyonu çalışmalarında yüzde 20 tamamlanma oranına ulaşıldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün, Beyşehir ilçesinde bulunan içme suyu arıtma tesisini yüksek standartlara kavuşturmak üzere başlattığı geniş çaplı revizyon devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yoğun bir çalışmanın sürdüğü Beyşehir İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde deformasyona uğramış ünitelerin yenilendiğini belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün mekanik ekipmanları yeni yönetmeliklerde tanımlandığı şekilde paslanmaz çelikten yeniden imal edildiğini kaydetti. Başkan Altay, “Beyşehir’de özellikle yaz aylarında meydana gelen koku problemlerinin çözümüne dönük olarak tesise ihtiyaç duyulan yeni üniteleri de ekliyoruz.

TESİS TAM OTOMATİK ÇALIŞABİLİR HALE GELECEK

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, revizyon kapsamında SCADA sistemi kurulması ve sistem üzerine gerekli tüm ölçüm enstrümanların eklenmesi ile mevcutta manuel işletilen tesisi tam otomatik çalışabilir hale getirecek. Klor dezenfeksiyon sistemleri ile arıtılmış suyun dezenfeksiyonunu kesintisiz olarak sağlamayı amaçlıyoruz. Bu sayede şebekeye verilecek olan suyu tamamen güvenilir biçimde dezenfekte etmiş olacağız. Halihazırda yüzde 20 tamamlanma oranına ulaşılan revizyon çalışmasını 2024 yılı mart ayında bitirmeyi hedefliyoruz. Revizyonun akabinde KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, yol ve peyzaj işlerini de yeniden yapacak” dedi.

Beyşehir ilçe merkezinin su ihtiyacının büyük kısmını karşılayan tesis, zaman içerisinde nüfusun artması, bazı ünitelerde deformasyonların meydana gelmesi, göl tabanındaki kamışlıklarda yapılan temizliklerde ortaya çıkan koku problemi gibi sebepler dolayısıyla bahar aylarında geniş çaplı bir revizyona girmişti.