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Edinilen bilgiye göre, vatandaşlardan gelen yoğun şikayet üzerine harekete geçen Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, sanayi çevresinde dilendiği ileri sürülen 3 kadını yakaladı. Zabıta Müdürlüğüne götürülen kadınların üzerinde yapılan aramada 730 liralık kağıt ve madeni para dini içerikli kitaplar çıktı. Dilenilerek elde edilen paralar ile kitaplara el konulurken zabıta ekiplerinin dilenci kadınları uygulanan cezai işlem sonrasında ilçe dışına çıkardığı öğrenildi.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde zabıta ekipleri Ramazan ayının gelmesi ile birlikte sayıları artan dilencilere karşı mücadelesini sürdürüyor.

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