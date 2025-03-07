TOFAŞ BGL Takımı, Basketbol Gençler Ligi Final Grubu 13. haftasında sahasında Gelişim Koleji’ne 71-80 kaybetti.BURSA (İGFA) - Basketbol Gençler Ligi (BGL) 2024-2025 sezonu Final Grubu 13. hafta karşılaşmasında TOFAŞ, evinde Gelişim Koleji ile karşı karşıya geldi.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Yücel Çağın Başaran, Efe Postel, Berkay Gönül, Emir Türkoğlu, Emirhan Serbest beşiyle başlayan Mavi Yeşilli takım, ilk basketini Emirhan Serbest ile buldu.

Yücel Çağın Başaran, Berkay Gönül ve Emirhan Serbest’in sayılarıyla 8-0 öne geçen Bursa ekibi, sonrasında rakibe 3-17’lik seri verince 11-17 geriye düştü. Rakip sayılarına Kerem Yaldız ve Enes Akman ile karşılık veren ev sahibi takım, ilk periyodu 18-24 geride kapattı.

İkinci periyodun başında Yücel Çağın Başaran ile sayılar bulan TOFAŞ BGL Takımı, 12. dakikada farkın çift hanelere (22-32) çıkmasını önleyemezken, Enes Akman’ın üst üste kaydettiği 8 sayıyla arayı hızlı kapatan Bursa temsilcisi, Emir Türkoğlu, Yücel ve Emirhan Serbest’in basketleriyle 15-0’lık seri yakaladı ve 37-32 öne geçti. Çeyrek sonunda da Enes Akman, Emir Türkoğlu ve Yücel Çağın Başaran ile skor bulmaya devam eden TOFAŞ, soyunma odasına 43-42 üstünlükle girdi.

Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü periyodun başında rakip sayılarına Emir Türkoğlu ve Yücel Çağın Başaran ile karşılık veren Mavi Yeşilliler, Gelişim Koleji sayılarına engel olamayınca 25. dakikada 49-50 geriye düştü. Son çeyreğe 55-60 geride giren TOFAŞ, dördüncü periyodun başında çift hanelere çıkan (55-65) farkı Enes Akman, Yücel Çağın Başaran, Berkay Gönül ve Emir Türkoğlu’nun basketleriyle eritmeye çalışsa da parkeden 71-80 mağlup ayrıldı.

Gelişim Koleji karşısında TOFAŞ’ta Enes Akman 20 sayıyla oynarken; Yücel Çağın Başaran 16 sayı; Emir Türkoğlu ve Berkay Gönül ise 12’şer sayı katkı verdi.

TOFAŞ BGL Genç Takımı, ligde sıradaki maçını 21 Mart 2025 tarihinde sahasında Aliağa Petkimspor ile oynayacak.