Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Köprübaşı programı kapsamında Kaymakam Görkem Nalçacı’yı makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrasında Kapalı Pazar Yeri'nde turşuluk domates biberi ayıklama işinde çalışan kadınlara kolaylıklar dileyen heyet, koruyucu ekipman dağıtımı yaptı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ile birlikte Köprübaşı’nda meyve üreticilerine yönelik olarak kasa dağıtımının yapılmasının ardından Kaymakam Görkem Nalçacı’yı ziyaret etti.

Ziyarette Köprübaşı Muhtarlık İşleri Müdürü Enver Çetin de yer aldı. Proje ve yatırımlara ilişkin görüşmelerin ardından heyet, Köprübaşı Kapalı Pazar Yerinde turşuluk domates biberi ayıklama işinde çalışan kadınları ziyaret ederek kolaylıklar diledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, alanda bulunan kadınlara koruyucu ekipman dağıtımı gerçekleştirdi.

