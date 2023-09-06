Bigadiç Belediyesi Zabıta Müdürü ve Zabıta Personelleri, Zabıta Haftası nedeniyle Belediye Başkanı İsmail Avcu'yu makamında ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Ziyarette konuşan Başkan Avcu, zabıta teşkilatının belediyenin aynası olduğunu belirterek, "Her gün sokaktasınız ve kentte disiplini, güveni sağlıyorsunuz. Bu yıl teşkilatımızın 197. yılını kutluyoruz. Zabıtanın görevi beldenin esenlik, sağlık, huzur ve güvenliğini Belediye Meclisi'nin verdiği yetkiyle sağlamaktır. Arkadaşlarımız 7/24 zor ve kutsal bir görev yapıyorlar. Gece gündüz, bayram ve hafta sonu demeden en başta görev alıyorlar" dedi.

Bigadiç Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelinin ilçedeki tüm vatandaşlara eşit şekilde hizmet etmeye çalıştığını belirten Başkan Avcu, "Zor bir görevi başarıyla yerine getiriyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı ayrı teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum. Haftanızı gönülden kutluyorum. Fedakarca, gönülden çalışan arkadaşlarımızın yanında olmaya her zaman devam edeceğiz" dedi.

Ziyaret, Başkan Avcu'nun zabıta personeline çiçek takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.