Kısa Adı BİGUS olan Bilgi İletişim Güvenliği Uyum ve Siber Dayanıklılık Derneği, ilk olağan genel kurul gerçekleştirdi. Genel kurulda Cem Hacızade, üyelerin oy birliğiyle derneğin kurucu başkanı olarak seçildi.İSTANBUL (İGFA) - Sektöründe önemli projeleri hayata geçirmek üzere kurulan BİGUS’un, ilk genel kurulu yapıldı. Genel kurulda, yönetim kurulu ve diğer yönetim organlarda görev alacak isimler belirlendi.

Cem Hacızade’nin kurucu başkanlığını yaptığı BİGUS’un yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Yönetim Kurulu Asil: Ali Dinçkan, Mustafa Sansar, Tayfun Yağcı, Cenk Erim Tezel

Yönetim Kurulu Yedek: Erdem Kayar, Oktay Esmer, Fatma Filiz Ulvi, Emre Çelikkol, Mustafa Sönmezay

Denetleme Kurulu Asil Koray Özer, Gürhan Özdemir, Ahmet Özçam

Denetleme Kurulu Yedek: Merve Koç, Niyazi Meral, Enes Yıldızhan

HACIZADE: “BİGUS ÇALIŞMALARA HIZLA BAŞLIYOR.”

Genel kurul sonrasında derneğin amaç ve hedeflerine dair değerlendirmelerde bulunan BİGUS Başkanı Cem Hacızade, şunları söyledi:

“Bilişim sektöründe ses getiren çalışmalar yapacaklarını belirtirken, periyodik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları dışında, Eylül ayında üç gün özelinde planlanan bir zirvenin hazırlıklarına başladık. BİGUS, Türkiye’nin devlet, özel sektör ve sivil toplum olarak e-dönüşümünü sağlayacak ulusal Siber Dayanıklılık projeleri üretmek amacıyla yola çıkmıştır. BİGUS öncelikle bilişim sektörüyle ilgili güvenilir bir bilgi merkezi olmayı amaçlamaktadır. Türk ekonomisini güçlendirmek amacıyla, hızlı kalkınma projeleriyle daima üst seviyelere yükselmek, uluslararası sektörel entegrasyonu sağlamak, sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyuna, yetkili kurumlara duyurmak amacıyla güç birliği yaptıkları ortak çalışma zemini oluşturmak, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.