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Diş hekimleri de 14 Şubat'ta iş bırakıyor! Mesleklerine olan sevgilerini eylemle gösterecekler!

Buna göre Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine şu isimler atandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu temsilciliklerine yapılan yeni atamaları içeriyor. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları arasında Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine yapılan yeni atamalarda yer aldı.

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