Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde yayımlanan gazete ve internet haber sitelerinin temsilcileriyle bir araya gelerek, basının sorunlarını dinledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tekirdağ’da düzenlenen bölge toplantısında konuşan BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Basın Kanunu’nda yapılan ve internet haber sitelerinin süreli yayın sayılmasına imkân tanıyan değişikliğin gerçekleştiği 2022 yılında yaşanan tartışmaları hatırlatarak, o dönemde yaşanan kısır çekişmelerin ciddi zaman ve maddiyat kaybına neden olduğunu söyledi. “Bugün geriye dönüp baktığımda iyi ki sahaya çıkmış ve sizlere meselenin gerçekte ne olduğunu anlatmışız” diyen Erkılınç, Kurum olarak sahaya inmelerinin ve gazete sahipleriyle yüz yüze görüşmelerinin karşı yönden esen rüzgarı tersine çevirdiğini kaydetti.

İNTERNET MEDYASINA 2024’ÜN İLK 9 AYINDA 1 MİLYAR TL

O gün kendilerine inanan, yerel dinamikleri harekete geçiren ve siyasileri doğru şekilde bilgilendiren gazete sahiplerine bir kez daha şükranlarını sunduğunu ifade eden Erkılınç, O dönem Kurumu ve şahsını doğrudan hedef alanlar olduğunu belirterek, “Bizleri sansürcülükle, oligarklıkla suçlayanların aslında en büyük kötülüğü bize değil de basınımıza yaptıklarının farkına vardıklarını umuyorum. Bizzat gazeteciliğin içinden gelmiş, sektörde uzun yıllar görev almış kişi ve örgütlerin nasıl olup da bu düzenlemeye karşı çıktıklarını halen anlamış değilim. O gün sizlere iki ayrı ilan ve reklam pastasının sözünü verdik, şu an hak eden herkes o iki pastadan payını alıyor. Resmî ilan yayımlama hakkına sahip gazetelerimizin internete geçişlerini kazanılmış hak göreceğimizin, bekleme süresi olmayacağının sözünü verdik. Gazetesi olan ve müracaat eden herkes beklemeden internet haber sitesine ilan ve reklam alabildi. Bugün internet haber sitelerimiz geride bıraktığımız 2024 yılının ilk 9 ayında 1 milyar Türk Lirasının üzerinde gelir elde etti. Bu sektörde çalışan arkadaşlarımız özlük haklarına kavuştu, gazeteci sayılarak basın kartı aldı. İnternet basını sürdürülebilir gelir modeli kazandı.”dedi.

“NİTELİKLİ GAZETELERLE YOLA DEVAM ETMEK ZORUNDAYIZ”

Erkılınç, Bölge toplantılarında nitelikli yayıncılık yapanla yapmayanı, mutlaka ayıracaklarının sözünü de verdiklerini anımsatarak, bu doğrultuda önceliği basılı gazeteye dair olumsuz alışkanlıkların internet haber sitelerinde devam etmemesine verdiklerinin altını çizdi.

BİK Analitik sisteminin uluslararası güvenilirliğine yönelik çalışmaların eşzamanlı yürütüldüğünü anlatan Erkılınç, ölçümlemeye dair alınan kararlarda tüm kesimlerin tereddüdünü giderecek aşamaya gelindiğini ve ziyaretçi trafiklerinde başarı sağlayamayan yayınlara ilişkin kararlı adımların atılmasına başlandığını ifade etti.

Basılı gazetelere dair bazı kronik sorunların çözümünde sert idari uygulamalardan kaçındıklarını, buna karşın mecbur kalınan durumların da olduğunu ifade eden Erkılınç, “Genel Müdür olduğum günden beridir aynı şeyi söylüyorum. Basmayan, satmayan dolayısıyla okunmayan gazetelerle bir yere varmamız mümkün gözükmüyor. Biz gözümüzü kapasak bile ilan ve reklam veren müşterilerimiz rıza göstermiyor. Onların haklı olmadığını söyleyebilir miyiz? O halde bize tek bir seçenek kalıyor. O da nitelikli gazeteler ile yola devam etmek. Bu alandaki resmî ilan pastası da giderek küçülüyor. Gelir gider dengesi büyük ölçüde sarsılmış durumda. Zaman zaman ‘güç birliği yapın’ diyoruz, bunda dahi kısır çekişmelerin, anlamsız ve takıntılı rekabetlerin önünü alamıyoruz. Biz de üzerimize düşeni kırmadan dökmeden yapıyoruz. Bazen bize bile ihtiyaç kalmıyor, ticari hayatın acımasız kuralları zaten gereğini yapıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Gazetelere resmî ilan vermenin, bir başka ifadeyle sübvanse etmenin devlet politikası olduğunu vurgulayan Erkılınç, son iki yılda resmî ilan fiyat tarifesine beklentilerin üzerinde yapılan yüzde 100 oranındaki zammın bir benzerinin bu yıl gerçekleşmesinin mümkün gözükmediğini söyledi.

Erkılınç, Basın ilan Kurumu olarak süreli yayınların hayatiyetini devam ettirebilmesi için kanunların tanıdığı yetki çerçevesinde sonuna kadar gayret göstereceklerini yineleyeyerek “Sahada muhataplarımıza karşı elimizi güçlendirecek, güçlü olmamızı sağlayacak sizlersiniz. Bizim nitelikli yayınlara ihtiyacımız var. Kes, kopyala, yapıştır tarzı; birbirinin aynısı yayınlar ne yazık ki yaşadığımız sorunların kaynağı olmuştur. Yüksek sesle uyarmak istiyorum: Şablon gazetecilik yapılmaya devam edilirse şablon ilanlar kaçınılmaz olarak gelir” dedi.

Erkılınç’ın konuşmasının ardından gazete ve internet haber sitesi temsilcilerinin gündeme dair görüşleri alındı.

Genel Müdür Erkılınç, 20 Kasım 2024 Çarşamba günü İzmir’de, 21 Kasım 2024 Perşembe günü Bursa’da düzenlenecek bölge toplantılarına katılacağı öğrenildi.