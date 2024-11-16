Basın İlan Kurumu (BİK)'nun yeni yılın ilk ayında gerçekleştireceği Anadolu Gazetecileri ve İnternet Gazetecileri Temsilcileri seçimi öncesinde adaylar destek ziyaretlerini Karadeniz'de sürdürüyor.ZONGULDAK (İGFA) - BİK 2025-2026 dönemi Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri ve İnternet Haber Sitesi Sahipleri Temsilcileri seçimlerine talip olan İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir ile Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı, Karadeniz turu kapsamında Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık’ı ziyaret etti.

2025 yılı Ocak ayında gerçekleştirilecek seçimlerde talip olan Mesut Demir ve İsrafil Avcı, 81 ili kapsayan ziyaret turlarıyla hem projelerini ve hem de hedeflerini yerel gazetecilere yerinde anlatıyor. Zonguldak’taki temasları sırasında Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret eden iki başkan, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık’tan da destek istedi.

İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı ve aynı zamanda Küresel Gazeteciler Cemiyeti Meclis Üyesi Mesut Demir ise, seçim öncesi temasların gazeteciler arasındaki dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı. 81 ilde meslektaşlarla bir araya gelerek onların sorunlarını dinlediklerini belirten Başkan Demir, "Gazetecilik mesleğinin onurunu korumak ve hak ettiği yere taşımak için bu göreve talibiz” dedi.

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve aynı zamanda Küresel Gazeteciler Cemiyeti Yerel Medya Meclis Başkanı olan İsrafil Avcı, yapılacak seçimlerin Anadolu ve internet gazetecileri için büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. "Bizler, gazetecilik mesleğinin sorunlarını çözmek ve yerel basını daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için bu yola çıktık" diyen Avcı, Anadolu’nun sesini daha gür duyurmak adına destek beklediklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık ise, adayların çalışmalarını takdirle karşıladığını söyledi. Anadolu basınının güçlenmesi için atılan her adımı önemsediklerini ifade eden Akbıyık, başkaların ziyaretleri ve dayanışma ruhları için teşekkür etti.