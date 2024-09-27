Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı ve kurul üyeleriyle birlikte Şeyh Edebali Külliyesi’nde Edebali havzasında ve Osman Gazi’nin evi olduğu kayıtlarda belirtilen alanda incelemelerde bulundu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te 700 yıllık kültürel miras için düğmeye basıldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Şeyh Edebali Külliyesi'nde Edebali havzası ile kayıtarda Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin evinin de bulunduğu belirlenen alanda incelemelerde bulundu.

Vali Aygöl, söz konusu alanın sadece bir yapı değil, milletin köklerinin, medeniyetimizin temellerinin atıldığı kutsal bir mekan olduğunu vurguladı.

Yapılan araştırmalarda Osman Gazi’nin bu alanda bir evi olduğu ortaya çıktığını belirten Vali Aygöl, "Mevcut durumda yalnızca bazı kalıntıları vardır ancak kültürel mirasımıza sahip çıkmak adına tarihimize uygun bir şekilde tekrar bazı yapılar inşa etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.