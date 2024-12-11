Bilecik Belediyeler Birliği, çalışanlarına büyük bir kazanç sağlayacak banka promosyon anlaşmasına imza attı. Yapılan ihaleyle birlik personeli maaş ödemeleri karşılığında 21 bin lira promosyon alacak.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Belediyeler Birliği ve BİOSUN A.Ş. tarafından düzenlenen maaş promosyon ihalesi, banka yetkililerinin de katılımıyla kapalı zarf usulü gerçekleştirildi.

En yüksek teklifi veren Yapı Kredi Bankası Bilecik Şubesi, çalışan başına 21 bin TL ödeme yapmayı taahhüt ederek ihaleyi kazandı.

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, “Birlik olarak personelimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Maaş promosyonu konusunda yapılan ihaleyi 21.000 TL teklifiyle kazanan Yapı Kredi Bankası’na teşekkür ediyorum. Bu anlaşma çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Evsel atık toplama ve entegre katı atık yönetimi faaliyetlerini sürdüren BİOSUN A.Ş. çalışanlarını da kapsayan bu anlaşma, bölgede çalışan memnuniyetini artıracak bir örnek uygulama olarak değerlendirildi. Promosyon yarışında öne çıkan bu anlaşma, çalışanların yüzünü güldürürken, işverenler ve bankalar arasında işbirliğinin önemini bir kez daha gösterdi.