Bilecik Belediyeler Birliği üye Belediye Başkanları Kızıldamlar Köyü'nde bulunan katı atık tesisinde bir araya gelerek tesiste incelemelerde bulundu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Belediyeler Birliği Himayesinde ve Birlik Başkanı aynı zamanda Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in ev sahipliğinde Birlik Üyesi Belediye Başkanları Kızıldamlar Uzunsırt mevkiinde kurulan Biosun Bilecik Entegre Katı Atık Tesislerini ziyarette bulundu.

Tesis yetkililerinden teknik, mali ve idari yönetim hakkında bilgi alan başkanlar tesiste incelemelerde bulunarak yapılan ve yapılacak olan hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıya Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İl Genel Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş, İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak ve Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz katıldı.

Birlik Başkanı Zekiye Tekin, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, temiz bir Bilecik için özverili şekilde tüm çalışanları ve belediye başkanlarıyla gayret gösterdiklerini belirterek, bu anlamda desteklerinden ötürü tüm başkanlara teşekkür etti.