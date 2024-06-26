Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yol kontrol uygulamasında durdurduğu şüpheli araçta 15 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ile 14 adet 9 mm çapında fişek ele geçirdi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozüyük ilçesindeki yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Durdurulan araçta yapılan araştırmada,toplamda 15 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ile 14 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şahıs, jandarma sorgulaması sonrasında adli makamlara teslim sevk edildi.