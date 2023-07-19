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Jandarma, olayla ilgili tahkikat başlatırken Pazaryeri - Bursa Karayolunda trafik kaza yapmış araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazanın yaşandığı bölgede Jandarma ekipleri tarafından trafik kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışmış otomobiller ekiplerin olay yeri incelemesi sonrası kurtarıcı yardımıyla kaldırıldı.

Yaşanan kazada şans eseri yaralı bulunmazken iki otomobilde de maddi hasar oluştu.

Bursa İnegöl istikametinden Pazaryeri'ne seyir halinde olan E. G. İdaresindeki 16 KMZ 88 plakalı otomobil ile Pazaryeri'nden Bursa'ya seyir halindeki A. A. idaresindeki 06 ED 7917 plakalı otomobil çarpıştı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere ve Bahçesultan köyleri arasında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu maddi hasar oluştu. Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Kaza Bilecik’in Pazaryeri ilçesini Bursa’ya bağlayan karayolunun AHI dağı kısmında meydana geldi.

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