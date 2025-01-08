Bilecik’te ihbar üzerine gittikleri evden hırsızlık yaparken polis ekiplerinin suçüstü yaptığı 2 şüpheli tutuklanırken, çalıntı ev eşyaları sahibine teslim edildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bozüyük Çarşı Mahallesinde bir ikamete şüpheli şahısların girdiğinin bildirilmesi üzerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ikametten buzdolabı çıkarmaya çalışan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Olay ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; yakalanan 2 şüpheli şahsın daha önce de ikametten ev eşyalarını çalarak, başka bir şüpheli şahsa satmış oldukları tespit edildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında ‘Evden Hırsızlık’ Suç Eşyasının Satın Alınması Veya Kabul Edilmesi suçları kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliler emniyetteki ifadeleri sonrasında sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.

Çalıntı ev eşyaları da sahibine teslim edildi.