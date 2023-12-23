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Jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen S. M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, R.İ. ise serbest bırakıldı.

Evde yapılan aramalar esnasında yapılan kimlik kontrolünde hakkında arama kararı bulunan S. M. isimli şahıs Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yapılan ev aramasında bir otomatik tüfek, 28 adet tüfek fişeği, tabanca mermisi bulundu.

Bilecik il Jandarma Komutanlığı Pazaryeri ilçesinde uyuşturucuya geçit vermiyor.Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA) Pazaryeri ilçesine bağlı Nazifpaşa köyünde R. İ isimli şahsın evine baskın yapan Jandarma ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri 51.93 gram kenevir, 37.59 gram esrar ve 408.08 gram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen paketlenmiş siyah madde ele geçirildi.

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