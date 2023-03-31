Bilecik Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri tarım mevsimi nedeniyle il genelinde traktör sürücülerini can ve mal kayıplarının önüne geçebilmek için trafik kurallarına uymaya, tarım aracı ve traktör sürücülerinin araçlarının güvenlik ekipmanlarını tamamlamaları konusunda uyardı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri sorumluluk sahasında bulunan köylerde tarım araçları ve traktör kullanıcılarına "güvenli sürüş eğitimi, reflektör, rops kullanımı ve genel trafik kuralları" eğitimi ve seminerleri vermeye devam ediyor.

Ekiplerce "reflektör tak görünür ol" projesi kapsamında köylerdeki traktör römorklarına reflektör takıldı.

Sorumluluk sahasında traktörlerin karıştığı son 5 yıllık kazalar incelendiğinde; 2018 yılında (21) kazada (3) ölüm (25) yaralanma, 2019 yılında (25) kazada (5) ölüm (24) yaralanma, 2020 yılında (28) kazada, (5) ölüm (31) yaralanma, 2021 yılında (19) kazada (5) ölüm (15) yaralanma, 2022 yılında (18) kazada (1) ölüm (17) yaralanma meydana gelmiş olmuş 2023 yılında herhangi bir traktör kazası meydana gelmediğini, son yıllarda verilen eğitim ve seminerler, yapılan denetimler sonucunda son 5 yılın kazaları incelendiğinde kazalarda yüzde 30, ölüm oranlarında yüzde 80 ve yaralanma oranlarında ise yüzde 40 azalma meydana geldiği vurgulandı.

Ekipler, vatandaşların can güvenliğini korumak, traktör ve tarım araçlarının karıştığı kazaları en aza indirmek, meydana gelen kazalarda ölüm/yaralanma sayılarını azaltmak maksadıyla Jandarma Trafik Timlerince farkındalık, eğitim, bilinçlendirme ve trafik kontrollerine ağırlık verilerek denetimlere devam edileceğini belirtti.