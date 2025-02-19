Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, ilçeyi gururla temsil eden başarılı sporcuları makamında ağırlayarak tebrik etti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bursa’da düzenlenen U16 Türkiye Salon Şampiyonası ve Bartın’da gerçekleştirilen Okullar Arası Kros Bölge Şampiyonası’nda dereceye giren genç sporcular Ecem Uygun ve Elif Fener, Kaymakam Kahraman’ın konuğu oldu.

Sporcuların elde ettiği başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Kahraman, “Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. Gençlerimizin azmi ve başarıları bizleri gururlandırıyor. Onların bu başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyarette sporcular, kendilerine verilen destekten dolayı teşekkür ederken, ilçeye daha fazla başarı kazandırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.