Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, BİL-EN Programı kapsamında Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.BİLECİK (İGFA) - Ziyaret sırasında öğrencilerle samimi sohbetler gerçekleştiren Kaymakam Kahraman, gençlerin spora olan ilgisini takdir etti.

Öğrencilerin masa tenisi yeteneklerini görmek isteyen Kaymakam Kahraman, raketi eline alarak öğrencilerle dostane bir maç yaptı. Sporun gençler üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çeken Kahraman, bu tür etkinliklerin gençlerin gelişimi açısından önemli olduğunu vurguladı.