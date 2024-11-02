Bilecik Kurtköy'deki orman yangını ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.BURSA (İGFA) - Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Bilecik Kurtköy'de çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kurtköy'de ziraat alanında başlayan ve Kurtköy-Ahmetpınar köyleri arasındaki ormanlık alana sirayet eden yangın, bölge müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın söndürme çalışmalarına 1 helikopterin yanı sıra 91 personel, 29 araç katıldı.

✅KONTROL ALTINA ALINDI????BİLECİK /MerkezKurtköy'de ziraat alanında başlayan ve Kurtköy-Ahmetpınar köyleri arasındaki ormanlık alana sirayet eden yangın, ekiplerimizin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. ✅ 1 helikopter ✅ 91 personel✅ 29 araç pic.twitter.com/HL65GBPX7y— Bursa Orman Bölge Müdürlüğü (@bursaobm) November 2, 2024