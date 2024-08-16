Bilecik Müftülüğü tarafından Pazaryeri İlçesinde ağustos ayı ilçe müftüleri toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Karabük İl Müftülüğüne atanan İl Müftümüz Ali Erhun son kez başkanlık yaptı.BİLECİK (İGFA) - Kur’an-ı Kerin tilavetiyle başlayan program, gündeminin okunması ve gündem üzerine yapılan istişarelerle devam etti.

Toplantıda, cami hizmetlerinde verimliliğin arttırılması 2024 yılı yaz Kur’an Kursları değerlendirilmesi, hac ve umre hizmetleri yazıları ve diğer idari konular görüşüldü.

İl Müftümüz Ali Erhun toplantıda 2020-2024 yılları arasında Bilecik Müftülüğü bünyesinde yapılan çalışmaları değerlendirerek İlçe Müftülerine tavsiyelerde bulundu.

Toplantı akabinde Pazaryeri Kaymakamı Ahmet Tayyip Kahraman tarafından, Karabük İl Müftülüğüne atanan İl Müftümüz Ali Erhun’a hediye takdim edildi.