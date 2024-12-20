Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Emniyet ve Jandarma ekiplerinin ortak 'Huzur ve Güven' uygulamalarıyla ilçe genelinde yapılan kapsamlı denetimlerde 798 kişinin GBT'si sorgulanırken, 259 araç kontrol edildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Osmaneli’de huzur ve güven operasyonunda 798 kişinin GBT’si sorgulandı, 259 araç kontrol edildi

Emniyet ve Jandarma ekiplerinin ortak denetiminde, kurallara uymayan sürücüler, araçlar ve iş yerleri için gerekli yasal işlemler uygulandı.

Osmaneli Kaymakamlığı, uygulamalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla tüm güvenlik teşkilatlarımız çalışmalarını aralıksız sürdürecektir” denildi.